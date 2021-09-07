Александр Емельяненко не согласился с высказыванием Хабиба по поводу ринг-герлз

Боец Александр Емельяненко рассказал о своем отношении к ринг-герлз, передает «Спорт-Экспресс».

«Я двумя руками за ринг-герлз. Во время раунда надо как-то отвлекаться. А то секунданты во время боя что-то кричат, в перерыве что-то говорят. А так вроде и их слушаешь, и любуешься приятным зрелищем», — сказал Емельяненко.

Напомним, боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах. Он объяснил свои слова тем, что девушки с табличками не приносят никакой пользы.

Ранее американская модель и ринг-герл UFC Арианни Селесте отреагировала на критику бывшего чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Ты можешь называть нас бесполезными, но таких людей, как я, которые работали так усердно, эти слова совсем не трогают. Моя жизнь слишком хороша, чтобы быть несчастной. Я не обязана тебе нравиться, но ты будешь меня уважать», — написала американка в Instagram.