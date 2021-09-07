Экс-глава КХЛ поделился воспоминаниями о дне гибели хоккеистов «Локомотива»

Бывший президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев поделился воспоминаниями об авиакатастрофе, в которой погибли игроки ярославского «Локомотива».

«Первые известия о том, что что-то случилось с самолетом, потом надежда, что все живы… Затем сообщение, что выживших вообще нет, а потом пришла новость, что два пассажира все-таки выжили. Инженер Сизов смог выкарабкаться, а Саша Галимов, к сожалению, на пятый день умер в больнице», — цитирует Медведева Sport24.

Экс-глава КХЛ отметил, что в день трагедии он находился на матче-открытии нового сезона. Медведев заявил, что посчитал своим долгом выйти к болельщикам и объявить о том, что произошло.

«Навсегда запомню, как все откликнулись на предложение почтить память погибших минутой молчания. Получается, что часто только большие беды объединяют нас. Тогда в Уфе люди действительно объединились», — отметил бывший президент Лиги

Хоккеисты «Локомотива» попали в авиакатастрофу 7 сентября 2011 года. Самолет рухнул вскоре после взлета. Погибли 44 человека, включая игроков, тренеров, персонал команды и членов экипажа. Бортпроводник Александр Сизов выжил в катастрофе.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» выступил против съемок фильма о гибели хоккеистов команды.