Смолов рассказал, готов ли бить пенальти в матчах сборной России

Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что готов исполнить 11-метровый удар в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Мальты.

«Готов ли я бить пенальти, если буду завтра на поле? Я думаю, что для этого надо быть на поле. Пенальтиста назначает тренерский штаб, если я им окажусь – то готов», — цитирует Смолова «Чемпионат.com».

Форвард неудачно пробил паненкой в серии пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии. Тогда встреча завершилась поражением сборной России.

Встреча между командами России и Мальты пройдет 7 сентября на «Открытие Арене» в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В сентябрьских матчах россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли национальную команду Кипра (2:0).

Ранее Смолов поделился эмоциями от вызова в национальную команду.