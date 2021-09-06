Комментатор Генич: про сборную – либо очень хорошо, либо вообще никак

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что из-за негативной реакции болельщиков про его критику сборной России больше не обсуждать игру национальной команды.

«Ощущение, что сейчас про сборную – либо очень хорошо, либо вообще никак. Поэтому я пришел к выводу, что больше ни слова про национальную команду говорить не буду. По крайней мере, пока не будет выполнена задача. Потому что это бессмысленно – твои слова так или иначе могут быть неправильно интерпретированы и истолкованы.

Кстати, после матча я был сразу в двух эфирах – на «Матч ТВ» и «Матч Премьер», – но, видимо, люди не хотят ни слышать, ни слушать в какой-то момент», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Генич заявил, что он пребывает в шоке от реакции болельщиков. По словам комментатора, люди недовольны тем, что раньше никто не критиковал экс-наставника сборной Станислава Черчесова за плохой футбол и неудовлетворительные результаты.

Национальная команда обыграла Кипр в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Ранее спортивный психолог Вадим Гущин сравнил наставника сборной России Валерия Карпина и экс-тренера национальной команды Станислава Черчесова.