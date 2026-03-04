Размер шрифта
В Госдуме объяснили, зачем европейцы хотят участвовать в переговорах по Украине

Депутат Слуцкий: европейцы хотят сорвать переговорный процесс по Украине
Павел Бедняков/РИА Новости

Лидеры стран Евросоюза хотят «втереться» в переговорный процесс по Украине, чтобы сорвать его. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что европейцы не примут соглашение по Украине, которое будет заключено за их спиной.

«Европейские ястребы войны под маской голубей мира не оставляют попыток «втереться» в переговорный процесс по Украине. С понятной целью – сорвать его», – отметил он.

Слуцкий напомнил, что когда США «включились» в процесс урегулирования конфликта, европейцы «подняли истерику», «повесили железный занавес» и «продолжили инерционную политику русофобии». По его словам, Евросоюз сейчас «открыто готовится к войне с Россией», наращивает свои вооруженные силы, превращается из экономического союза в «военный», а также пытается сорвать переговоры.

«А теперь «евротройка» пытается войти в роль «троянского коня». «Инструменты» Берлина, Парижа и Лондона – непомерные амбиции, шантаж и санкции. Вот только всему этому «набору» – место и время в утиль, куда рано или поздно отправятся и нынешние европейские лидеры», – считает Слуцкий.

В феврале издание UnHerd написало, что для участия в переговорах Европейскому союзу необходимо восстановить отношения с Россией, если он хочет получить место за столом переговоров по Украине.

24 февраля глава Евросовета Антониу Кошта отметил, что Россия «не может получить преимуществ за столом переговоров». А до этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что отправной точкой для начала переговоров Евросоюза с Россией должны стать уважение границ и прекращение саботажа.

Ранее СМИ назвали причину, по которой ЕС не допустят до переговоров по Украине.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!