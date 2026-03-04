Белоруссия предложила помощь Ирану

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Ирана Алирезой Санеи заявил о готовности Минска оказать помощь Тегерану. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Чем в этой ситуации Беларусь может помочь исходя из той позиции, которую страна заняла по поводу этого конфликта», — сказал Лукашенко, обращаясь к послу.

На встрече речь шла о ситуации на Ближнем Востоке и возможных последствиях конфликта.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Лукашенко назвал неприемлемым вероломное нападение Израиля и США на Иран.