Жителей европейской части России предупредили о морозах до -25 градусов

В европейской части России в первых числах марта внезапно похолодает, в том числе в столичном регионе. Ожидаются морозы до -25 градусов, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в Москве погода начнет меняться 8 марта с усиления ветра, однако днем будет еще достаточно тепло – около нуля градусов.

После этого придет резкое похолодание, уже 9 марта центр европейской территории окажется в тылу циклона, на фоне чего температура воздуха начнет опускаться. Так, в столице в понедельник ожидается -10…-15 градусов ночью и -2…-27 градусов днем.

В восточных регионах европейской части страны будет холоднее всего – так, в Нижнем Новгороде, Казани и Ульяновске 9 и 10 марта ожидаются морозы до -20…-25 градусов, заключил синоптик.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что к концу этой недели в столичном регионе похолодает, вернутся минусовые температуры. В ночь на субботу ожидается до -8 градусов.

