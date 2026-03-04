Размер шрифта
Экс-солистка SEREBRO о конкуренции в музыкальной индустрии: «Нравится это ощущение»

Певица Серябкина заявила, что ей нравится конкуренция в музыкальной индустрии
МТС Музыка

Певица Ольга Серябкина призналась в беседе с kp.ru, что ей нравится конкуренция, которая сейчас существует в музыкальной индустрии.

«Конкуренция — это хорошо. Я люблю конкуренцию. Мне нравится это ощущение, что существует определенная планка, которую я хочу каждый раз поднимать, достигать и затем снова поднимать», — поделилась Серябкина.

По мнению певицы, музыкантам нужно делать качественный материал и следовать собственному стилю. Артистка добавила, что также важно следить за тем, что сейчас в тренде, и стараться оставаться актуальным.

Серябкина добавила, что ее не пугает и конкуренция с искусственным интеллектом (ИИ). Певица назвала треки, созданные нейросетью, временным моментом и вторичным продуктом. Экс-солистка SEREBRO отметила, что сама при работе всегда опирается на собственный вкус в музыке и желание творить.

Ольга Серябкина стала автором многих песен группы Serebro, в числе которых популярные треки «Мама Люба», Mimimi, «Мало тебя» и «Я тебя не отдам». В 2018 году певица покинула коллектив, а в 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

В октябре 2025 года Серябкина рассказала, что отказалась от роли в театре. Артистка призналась, что не считает себя достаточно компетентной для такой работы. Она придерживается мнения, что в театральной сфере должны быть только мастера своего дела.

Ранее экс-солистка SEREBRO получила награду в Госдуме.

 
