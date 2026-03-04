Безрукова не исключила роман с иностранцем

Актриса Ирина Безрукова призналась в интервью «Леди Mail», что у нее нет серьезных отношений.

По словам Безруковой, чтобы человек занял ее сердце – он должен быть для нее единственным во всем мире. Артистка намекнула, что пока такого мужчины нет. Актриса отметила, что не отказывается пофлиртовать с объектом своей симпатии.

«Я не исключаю для себя такие встречи и возможности, может быть, даже с мужчиной-иностранцем, который даже не знает, кто я, и у него нет обо мне никакого представления как об известном человеке. Когда возникает тот самый флер легкого французского романа, когда мужчина за тобой ухаживает, заботится о тебе, делает какие-то милые подарочки», — поделилась артистка.

Безрукова добавила, что пока не планирует выходить замуж. По словам актрисы, она находится в принятии того, что происходит со ней здесь и сейчас. Поэтому она не заглядывает в будущее. Знаменитость уточнила, что живет по принципу «будет как будет».

Актриса призналась, что ей не важен финансовый и медийный статус ухажера. Для нее главное, чтобы потенциальный возлюбленный проявлял к ней нежность и доброту.

«Никто никому ничего не должен. Ни быть знаменитым, ни быть богатым. В моей жизни все происходит гораздо тоньше — не продуманно и рассудочно, а на уровне понимания, твой это человек или нет», — заявила знаменитость.

