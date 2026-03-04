В Турции посчитали потери США в военной технике в ходе операции против Ирана

Anadolu: США в конфликте с Ираном потеряли военной техники на $1,902 млрд

США с начала 28 февраля боевых действий против Ирана потеряли военной техники на $1,902 млрд. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что самый дорогой потерей оказалась радиолокационная система раннего предупреждения AN/FPS-132 на базе в Катаре стоимостью $1,1 млрд. Кроме того, Соединенные Штаты лишились трех самолетов-истребителя F-15E в Кувейте (около $282 млн), систему ПРО THAAD в ОАЭ (в $500 млн).

Иранская армия также нанесла ущерб штаб-квартире Пятого флота военно-морского флота США в Бахрейне, ликвидировав два терминала спутниковой связи и несколько зданий. С начала конфликта КСИР нанес удары по меньшей мере по семи американским объектам на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Турции опровергли участие в атаке на Иран.