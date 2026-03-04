Размер шрифта
Работников кафе уволили после отказа обслуживать мужчину в худи с Трампом

Erika Lindemyer.Storyful

В Мичигане двух сотрудников кафе Smoothie King уволили после того, как они отказались обслуживать посетителя из-за его худи с именем президента США Дональда Трампа, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел, когда Эрика Линдемайер пришла в заведение вместе с мужем Джейком. Мужчина был одет в худи с надписью «TRUMP» . По словам пары, сотрудники заявили, что им «не комфортно» обслуживать клиента из-за этой одежды, поэтому они не стали принимать заказ.

После начала проверки кафе выпустило официальное заявление. В нем говорится, что бренд стремится обеспечить обслуживание без какой-либо дискриминации и уважительное отношение ко всем гостям.

По итогам расследования владелец франшизы принял решение уволить двух сотрудников, причастных к инциденту. Компания также сообщила, что принесла извинения посетителям и введет дополнительное обучение для персонала.

Одна из уволенных сотрудниц, Джания Мишель, позже заявила, что отказала в обслуживании из-за личного дискомфорта, связанного с политическими взглядами клиента. Она подчеркнула, что ее позиция не отражает официальную точку зрения компании.

Ранее полицейский был уволен за подработку бариста.

 
