Премьер Испании сравнил конфликты в Иране и Ираке

Премьер Испании на фоне событий в Иране напомнил о последствиях войны в Ираке

Председатель правительства Испании Педро Санчес на фоне военной операции США и Израиля против Ирана напомнил о негативных последствиях войны в Ираке более 20 лет назад. Выступление политика транслировалось на сайте испанского кабмина.

В 2003 году администрация президента США Джорджа Буша втянула мир в войну в Ираке, которая теоретически, как утверждалось, должна была вестись для ликвидации оружия массового уничтожения Саддама Хусейна, установления демократии и обеспечения глобальной безопасности. В действительности же, как указал Санчес, это вызвало самую большую волну нестабильности в Европе со времен падения Берлинской стены.

Испанский премьер напомнил, что война в Ираке привела к росту терроризма, крупному миграционному кризису и увеличению цен на энергоносители.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране пригрозили странам ЕС за поддержку США и Израиля.