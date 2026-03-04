В Госдуме рассказали, как снизить цены на автомобили в России

Из данных агентства «Автостат» следует, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам февраля 2026 составила 3,5 миллиона рублей. Как рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы Ярослав Нилов, россиянам легче было бы приобретать машины, если бы в стране действовали льготы по утильсбору и кредитованию.

«Исходя из того, с чем сталкиваются автолюбители, — это утилизационный сбор. Поэтому предусмотреть дополнительные льготы по утильсбору — это было бы решением. Использование средств материнского капитала на приобретение автомобиля для уплаты первого взноса. И программы рассрочки. Китайский автопром запустил активно программы рассрочки, что достаточно удобно. Ну и, конечно, дополнительные программы льготного кредитования», — сказал он.

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам февраля 2026 года сохранилась на январском уровне и составила 3,5 миллиона рублей. Как уточняется в презентации агентства, для легковушек с пробегом средневзвешенная цена в феврале составила 1,19 миллиона рублей, что на 2% больше, чем годом ранее, и соответствует уровню января.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, что в России в 2026 году рекордно подорожают автомобили с пробегом.