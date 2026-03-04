Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

В Госдуме рассказали, как снизить цены на автомобили в России

Депутат Нилов: нужны льготы на утильсбор, чтобы россияне могли покупать новые авто
Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

Из данных агентства «Автостат» следует, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам февраля 2026 составила 3,5 миллиона рублей. Как рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы Ярослав Нилов, россиянам легче было бы приобретать машины, если бы в стране действовали льготы по утильсбору и кредитованию.

«Исходя из того, с чем сталкиваются автолюбители, — это утилизационный сбор. Поэтому предусмотреть дополнительные льготы по утильсбору — это было бы решением. Использование средств материнского капитала на приобретение автомобиля для уплаты первого взноса. И программы рассрочки. Китайский автопром запустил активно программы рассрочки, что достаточно удобно. Ну и, конечно, дополнительные программы льготного кредитования», — сказал он.

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам февраля 2026 года сохранилась на январском уровне и составила 3,5 миллиона рублей. Как уточняется в презентации агентства, для легковушек с пробегом средневзвешенная цена в феврале составила 1,19 миллиона рублей, что на 2% больше, чем годом ранее, и соответствует уровню января.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, что в России в 2026 году рекордно подорожают автомобили с пробегом.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!