В Госдуме назвали фантазией слова Зеленского о «буферной зоне» Украины в России

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о создании «буферной зоны» Украины в России является очередной фантазией Киева. ВСУ следует сложить оружие и вывести подразделения с территории Донбасса. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Давайте исходить из того, что фантазии нет предела. Я имею в виду в данном случае Зеленского. Желания со стороны Зеленского, безусловно, не имеют под собой никакой основы. Сегодня ВСУ терпят поражение на всех участках фронта и ведут отступление», — подчеркнул парламентарий.

Швыткин напомнил, что Россия создает буферную зону на территории Украины с целью недопущения нанесения ударов ВСУ по территории России.

«Продвижение наших подразделений, безусловно, будет продолжаться. Выход у ВСУ один единственный — это отвести подразделения с территории Донбасса, тем самым в какой-то степени сохранить личный состав. Безусловно, выход еще один — это сдаться в плен, сложить оружие», — подытожил Швыткин.

4 марта Зеленский предложил создать буферную зону на российской территории.

«Украинские войска должны делать все, чтобы буферная зона России и Украины в направлении Харьковской области была на российской стороне. Вот если такая буферная зона будет, то никакая артиллерия не будет долетать», — сказал украинский лидер.

Ранее российские войска расширили буферную зону в Сумской области Украины до 15 км.