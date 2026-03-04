Размер шрифта
COVID-19 напрямую поражает ткани сердца, выяснили ученые

Biofabrication: COVID-19 проникает в ткани сердца, вызывая повреждения
Shutterstock

Ученые из Института столетия и Сиднейского технологического университета установили, что вирус SARS-CoV-2 способен напрямую проникать в ткани сердца, размножаться в них и вызывать воспалительные изменения, связанные с нарушением функции миокарда. Работа опубликована в журнале Biofabrication.

В эксперименте использовались так называемые сердечные сфероиды — крошечные «мини-сердца», представляющие собой объемные скопления клеток, которые по структуре и поведению ближе к настоящей сердечной ткани, чем стандартные лабораторные культуры. С помощью этой 3D-системы ученые установили, что SARS-CoV-2 способен инфицировать и активно размножаться внутри такой ткани.

При этом в отдельных типах клеток сердца, выращенных изолированно, вирус не демонстрировал той же способности к размножению. Это указывает на то, что пространственная организация клеток и их взаимодействие друг с другом играют ключевую роль в развитии повреждений.

По словам авторов, полученные данные помогают объяснить, почему у части пациентов во время и после COVID-19 возникают серьезные сердечные осложнения — даже при отсутствии ранее диагностированных заболеваний сердца. Наиболее часто встречается миокардит — воспаление сердечной мышцы, аритмия, тромбоз и кардиомиопатия — сердечная недостаточность с изменением объема желудочков.

Исследователи считают, что созданная модель может стать инструментом для тестирования потенциальных методов защиты сердца от вирусных инфекций и разработки новых терапевтических стратегий — как против COVID-19, так и против других вирусов с возможным кардиотоксическим эффектом.

Ранее был назван недооцененный фактор риска болезней сердца.

 
