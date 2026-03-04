Размер шрифта
Переживший кому мужчина рассказал, как попал в ад и что там увидел

В Германии переживший кому мужчина заявил, что видел ад
Shutterstock

Мужчина из Германии выжил после пятидневной комы и рассказал о том, что видел в момент, когда попал в ад. Его слова приводит Daily Mirror.

К такому состоянию немца по имени Герхард Шуг привели многочисленные болезни и депрессия из-за потери дочери. Однажды он решил нанести себе вред, но в результате впал в кому.

Все это время, по словам Шуга, он находился в аду. Там он увидел трон без спинки, на котором восседал рогатый дьявол. Слева и справа находились лодки, которые привозили ему души.

Далее немец заметил четыре камня, напоминающие львиные когти. Некоторые души отправлялись к ним, и камни измельчали их. Таким образом, как позже понял мужчина, часть душ отсеивались.

После этого «путешествия» немец очнулся в больнице. Произошедшее серьезно повлияло на жизнь Шуга. Он уверен, что таким образом Бог показал ему, что будет, если он вернется к прежнему образу жизни.

Ранее студент впал в кому после того, как играл в компьютер четыре дня без перерыва.

 
