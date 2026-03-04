В марте россияне получат пенсии, зарплаты и пособия по новому графику

В преддверии 8 Марта россиянам выплатят зарплаты, пенсии и пособия по измененному графику с учетом выходных, приуроченных к празднику. Об этом в беседе с RT напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Выходные в этом году продлятся с 7 по 9 марта включительно. Если в этот период человек получает зарплату, то день выплаты переносится на более ранний день, пояснил депутат. Таким образом, если дата зарплаты или аванса приходится на 7, 8 или 9 марта, то получить деньги работник должен не позднее 6 марта. Перенос начисления на 10 марта – это нарушение, подчеркнул Говырин.

Что касается детских пособий, то 3 марта россияне получат выплату на детей до 17 лет и на беременных, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, выплату на первого ребёнка до трёх лет и выплаты на ребёнка военнослужащего по призыву, перечислил депутат.

«5 марта перечисляется ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трёх лет, — отметил Говырин. — 6 марта приходит пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей, потому что обычная дата 8 марта в этом году выпала на праздник и сдвинулась вперёд».

При назначении пособия в первый раз начисление произведут в течение пяти дней с вынесения решения, а не по утвержденному графику, добавил парламентарий.

Что касается пенсии, то все зависит от региона и способа получения выплаты, но в целом действует тот же принцип – если дата выплаты приходится на выходной, то она переносится на более ранний срок, заключил Говырин.

До этого он также отмечал, что россияне, которым пенсия приходит на банковскую карту, как правило, с дополнительными вопросами не сталкиваются. Что касается граждан, которым выплаты доставляет почтальон, то его визита в марте можно ожидать раньше на несколько дней. Уточнить графики можно в региональном отделении Соцфонда, заключил парламентарий.

