Лукашенко рассказал об ответственности Израиля и США за конфликт на Ближнем Востоке

Лукашенко: конфликт на Ближнем Востоке может вылиться в непредсказуемые события

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Ирана в Минске Алирезой Санеи призвал США и Израиль принять ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке. Его слова передает агентство БелТА.

Лукашенко считает, что Израиль и США должны осознать, что конфликт на Ближнем Востоке может вылиться в непредсказуемые события.

«Государства Залива могут втянуться в эту войну и стать участниками этой дикой войны. Боюсь, что так и будет», — добавил он.

4 марта Лукашенко также заявлял, что вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран неприемлемо. По словам политика, нападение на Иран в особенности недопустимо в связи с тем, что в результате атаки жизни лишились мирные жители, и прежде всего дети.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Путин пообещал лидерам арабских стран переговорить с Ираном.