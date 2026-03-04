В МИД России назвали подлыми убийства Хаменеи и других руководителей Ирана

Россия решительно осуждает подлые убийства аятоллы Али Хаменеи и ряда руководителей Ирана силами Израиля при поддержке США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Россия самым решительным образом осудила очередную опасную авантюру американо-израильского тандема против Исламской Республики, подлое убийство главы иранского государства Аятоллы Али Хаменеи и ряда представителей высшего военно-политического руководства этой страны», — сказала она.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию Верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Лукашенко назвал неприемлемым вероломное нападение Израиля и США на Иран.