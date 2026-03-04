Размер шрифта
Армия

Минобороны сообщило о поражении объектов ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК Украины в 149 районах
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины в 149 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склад боеприпасов, а также объекты энергетики и транспорта, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

Также, как сообщили в министерстве, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В Минобороны добавили, что средства противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиационных бомб и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

До этого Вооруженные силы РФ нанесли удары по аэродромам на Украине, с которых военнослужащие страны запускали ударные дроны дальнего действия. По информации ведомства, ударам также подверглись места временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 142-х районах.

Ранее Россия нанесла удар по логистическому центру ВСУ и месту хранения беспилотников на территории Украины.

 
