Ученые выяснили, как дефицит железа может вести к сахарному диабету

Дефицит железа может повышать риск развития диабета, поскольку без этого минерала молодые бета-клетки поджелудочной железы не способны созревать и вырабатывать инсулин. К такому выводу пришла международная группа ученых во главе с исследователями из Бельгии. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Бета-клетки отвечают за выработку инсулина — гормона, регулирующего уровень сахара в крови. В процессе роста они проходят уязвимую стадию, когда особенно нуждаются в железе. Ученые показали, что в этот период клетки активно захватывают минерал через специальный рецептор. Если поступление железа блокируется, бета-клетки не достигают зрелого состояния и преждевременно погибают.

Исследование также показало, что зрелые бета-клетки значительно менее чувствительны к кратковременному дефициту железа. Это указывает на то, что потребность в минерале критически важна именно на этапе формирования клеток.

«Железо необходимо митохондриям — «энергетическим станциям» клетки, обеспечивающим выработку энергии для синтеза инсулина. Без достаточного количества железа этот процесс нарушается, что может со временем привести к снижению способности организма контролировать уровень глюкозы», — отмечают ученые.

Авторы исследования добавили, что ранее внимание уделялось главным образом рискам избытка железа для поджелудочной железы. Однако новые данные показывают, что и его недостаток может быть опасен.

Существуют два типа пищевого железа: гемовое и негемовое. Гемовое железо усваивается организмом легче и быстрее, негемовое — содержится преимущественно в растительной пище и усваивается хуже. Среди растительных продуктов железом богаты бобовые, орехи, шпинат, брокколи, свекла, яблоки и курага. Ключевыми источниками минерала животного происхождения выступают красное мясо, печень, рыба и яйца.

