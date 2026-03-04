Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые выяснили, как дефицит железа может вести к сахарному диабету

NatCom: дефицит железа мешает созреванию клеток, вырабатывающих инсулин
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Дефицит железа может повышать риск развития диабета, поскольку без этого минерала молодые бета-клетки поджелудочной железы не способны созревать и вырабатывать инсулин. К такому выводу пришла международная группа ученых во главе с исследователями из Бельгии. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Бета-клетки отвечают за выработку инсулина — гормона, регулирующего уровень сахара в крови. В процессе роста они проходят уязвимую стадию, когда особенно нуждаются в железе. Ученые показали, что в этот период клетки активно захватывают минерал через специальный рецептор. Если поступление железа блокируется, бета-клетки не достигают зрелого состояния и преждевременно погибают.

Исследование также показало, что зрелые бета-клетки значительно менее чувствительны к кратковременному дефициту железа. Это указывает на то, что потребность в минерале критически важна именно на этапе формирования клеток.

«Железо необходимо митохондриям — «энергетическим станциям» клетки, обеспечивающим выработку энергии для синтеза инсулина. Без достаточного количества железа этот процесс нарушается, что может со временем привести к снижению способности организма контролировать уровень глюкозы», — отмечают ученые.

Авторы исследования добавили, что ранее внимание уделялось главным образом рискам избытка железа для поджелудочной железы. Однако новые данные показывают, что и его недостаток может быть опасен.

Существуют два типа пищевого железа: гемовое и негемовое. Гемовое железо усваивается организмом легче и быстрее, негемовое — содержится преимущественно в растительной пище и усваивается хуже. Среди растительных продуктов железом богаты бобовые, орехи, шпинат, брокколи, свекла, яблоки и курага. Ключевыми источниками минерала животного происхождения выступают красное мясо, печень, рыба и яйца.

Ранее был найден способ полностью вылечить диабет первого типа.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!