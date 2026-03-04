Россиянку унесло в открытый океан в последний день отдыха в Индонезии

Shot: туристку из РФ унесло в открытый океан на отдыхе в Индонезии

Россиянка не выжила после несчастного случая, произошедшего во время ее отдыха в Индонезии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 51-летняя женщина по имени Людмила приехала на курорт с друзьями и в полсдений день отпуска решила вместе с ними отправиться на пляж Парангтритис.

В какой-то момент путешественница отошла от компании, чтобы сфотографироваться с лошадьми, также она хотела поплавать. Позже друзья заметили, что Людмилы до сих пор нет, и стали ее искать.

Выяснилось, что россиянку унесло течением в океан. Очевидцы смогли вытащить женщину из воды, но к тому моменту она была без сознания. На месте ей оказали первую помощь и вызвали медиков.

«Пострадавшую госпитализировали, но было уже поздно», – сообщается в публикации.

Известно, что Людмила много путешествовала. В течение 15 лет она проводила экскурсии в музеях Подмосковья.

