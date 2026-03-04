Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянку унесло в открытый океан в последний день отдыха в Индонезии

Shot: туристку из РФ унесло в открытый океан на отдыхе в Индонезии
KapiKupi/Shutterstock/FOTODOM

Россиянка не выжила после несчастного случая, произошедшего во время ее отдыха в Индонезии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 51-летняя женщина по имени Людмила приехала на курорт с друзьями и в полсдений день отпуска решила вместе с ними отправиться на пляж Парангтритис.

В какой-то момент путешественница отошла от компании, чтобы сфотографироваться с лошадьми, также она хотела поплавать. Позже друзья заметили, что Людмилы до сих пор нет, и стали ее искать.

Выяснилось, что россиянку унесло течением в океан. Очевидцы смогли вытащить женщину из воды, но к тому моменту она была без сознания. На месте ей оказали первую помощь и вызвали медиков.

«Пострадавшую госпитализировали, но было уже поздно», – сообщается в публикации.

Известно, что Людмила много путешествовала. В течение 15 лет она проводила экскурсии в музеях Подмосковья.

Ранее любители зимней рыбалки застряли на дрейфующей льдине в Финском заливе.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!