В Запорожской области беспилотник повредил гражданский автомобиль

Балицкий: беспилотник ВСУ повредил автомобиль на дороге в сторону Васильевки
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотник повредил гражданский автомобиль.

По словам главы региона, инцидент произошел на автомобильной дороге в направлении города Васильевки. В результате атаки никто не пострадал, но опасность повторных ударов сохраняется.

3 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по автомобилю «Газель» в поселке Витемля в Погарском районе Брянской области. По его словам, в машине находились продукты для жителей населенного пункта.

Утром 4 марта в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в ночь на 4 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество дронов — 21 — сбили над Волгоградской областью.

Ранее в Курске мужчину не спасли после атаки БПЛА на автосервис.

 
