Лукашенко заявил о генетической неприемлимости войн для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Ирана в Минске Алирезой Санеи заявил, что для войны для его страны неприемлемы на генетическом уровне. Об этом сообщает агенсттво БелТА.

В разговоре с дипломатом белорусский лидер подчеркнул, что сегодняшняя встреча носит не символический характер. По словам Лукашенко, Белоруссия достаточно полно информирована о происходящем на Ближнем Востоке, и в том числе в Иране.

«Вы знаете, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мира. Войны для нас неприемлемы просто генетически, потому что Беларусь, находясь в эпицентре всех войн, хорошо познала суть этих войн. Мы потеряли миллионы-миллионы людей во всех войнах, которые существовали в нашем регионе. А в основном мировые войны прокатывались на восток и обратно через нашу Беларусь», — сказал президент Белоруссии.

В ходе беседы с послом Лукашенко также назвал неприемлимым нападение Израиля при поддержке США на Иран.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Лукашенко выразил соболезнования Пезешкиану в связи с ликвидацией Хаменеи.