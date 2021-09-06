Еще одна белорусская спортсменка вслед за Тимановской получила польскую визу

Белорусская всадница Ольга Сафронова получила польскую гуманитарную визу. Об этом сообщает Польское агентство печати.

Как сообщает адвокат спортсменки Томаш Вилинский, перед отъездом в Токио для участия в Олимпиаде Сафронову исключили из сборной Белоруссии из-за подозрения на наличие допинга в организме ее лошади. После этого спортсменка раскритиковала спортивное руководство своей страны и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В тот момент Сафронова находилась в Польше. Она сдала кровь лошади на допинг-тест, который показал отрицательный результат. Всадница была включена в список предателей Белоруссии. Тогда спортсменка попросила у польских властей предоставить ей и ее партнеру гуманитарную визу.

Адвокат заявил, что Сафронова хочет продолжить карьеру в Польше. Спортсменка планирует выступать в нейтральном статусе.

Напомним, ранее польскую гуманитарную визу получила белорусская бегунья Кристина Тимановская. По словам легкоатлетки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее Тимановская рассказала, почему ей придется взять паузу в тренировках.