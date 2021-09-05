В Госдуме рассказали, почему Шевченко не будет тренировать в России

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев считает, что бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не будет работать в России, передает «Спорт-Экспресс».

«Шевченко к нам не приедет. Мы все помним его, когда он играл за Союз. Он один из лучших игроков современности, а сейчас еще и очень достойный тренер. Но он может попасть под идеологический пресс Украины», — сказал Свищев.

Под руководством Шевченко украинская команда на европейском первенстве дошла до четвертьфинала европейского первенства, где была разгромлена сборной Англии со счетом 0:4. Специалист признался, что после вылета с Евро разговаривал с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко о своем контракте, однако дальше разговора дело не продвинулось.

Ранее сообщалось, что Шевченко не хотел покидать пост тренера сборной Украины.