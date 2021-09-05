Россия стала четвертой в итоговом медальном зачете Паралимпиады-2020

Сборная России заняла четвертое место в итоговом медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио.

В активе 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

Отметим, что сборная России повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх. Ранее лучшим результатом российской сборной на летних Паралимпиадах были 36 золотых медалей, завоеванные на Играх-2012 в Лондоне.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 95-60-51 (206)

2. Великобритания – 41-38-45 (124)

3. США — 36-36-31 (103)

4. Россия – 36-33-49 (118).

Ранее паралимпийский чемпион по велотреку Михаил Асташов рассказал, почему пошел работать курьером.