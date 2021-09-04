Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в Твери

Фанаты московского «Спартака» и петербургского «Зенита» устроили массовую драку в Твери, где вторая команда сине-бело-голубых проводила матч в рамках ФНЛ-2, передает «РЕН ТВ».

После потасовки некоторые молодые люди остались лежать на земле. Лежачих людей продолжали добивать их оппоненты.

«Произошла потасовка, в результате которой один из участников был доставлен в больницу для оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают всех участников драки», --рассказали в главке МВД по Тверской области.

Зенит-2 сыграл вничью с «Тверью» со счетом 2:2.

Ранее во время матча третьего тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» произошла потасовка. Игра была остановлена при счете 1:0 в пользу хозяев.

Болельщики «Ниццы» сначала начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это произошло после того, как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступила в драку с болельщиками.