Жена Карпина о матче с Кипром: это не то, что мы ожидали увидеть

Дарья Карпина, жена наставника сборной России по футболу Валерия Карпина, оценила качество игры российской команды в игре с Кипром.

«Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть. Главное, что одержали победу. Надо уже думать о следующем матче и готовиться к нему», — передает слова Дарьи «РБ Спорт».

Россия победила со счетом 2:0.

В самом начале поединка счет в матче открыл Александр Ерохин. На 55-й минуте окончательный счет установил Рифат Жемалетдинов.

В своей отборочной группе подопечные Валерия Карпина занимают первое место, набрав десять очков. Киприоты располагаются на шестой строчке, имея в активе четыре балла.

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Кипр встретится со Словакией. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.