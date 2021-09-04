Паралимпийский чемпион рассказал, почему пошел работать курьером

Паралимпийский чемпион по велотреку Михаил Асташов, комментируя информацию о том, что он работал курьером, заявил, что выбрал эту работу «ради своего опыта». Слова Асташева передает ТАСС.

Спортсмен заявил, что историю с его работой раскрутили журналисты без его ведома. Асташев отметил, что по этому поводу у него до этого никто не брал интервью.

«Я же не зарабатывал деньги на Паралимпиаду, на Игры невозможно купить билет, его нужно заработать результатом.

Работать курьером я пошел ради себя, ради своего опыта. Мы же с другом поспорили: меня не брали на работу с моей первой группой инвалидности, а он сказал, что туда берут любых. Я это делал не для того, чтобы зарабатывать деньги. Там много и не заработаешь. Сейчас я уже это не практикую, перестал этим заниматься после всей этой шумихи», – сказал Асташов.

Ранее Михаил Асташов завоевал золото в шоссейной гонке с раздельным стартом на летних Паралимпийских играх — 2020 в Токио. Для него это вторая победа на Играх. До этого он завоевал золото в гонке преследования на дистанции 3 000 метров.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.