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Экс-вратарь сборной Кипра: сборная России стала слабее, чем два года назад

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо, вспоминая сборную России двухлетней давности, заявил, что нынешняя национальная команда стала слабее.

«Сборная России сейчас стала слабее, чем два года назад. У вас идет смена поколений. Но надеюсь, что скоро вы снова станете сильнее. Однако вы все равно лучше нашей сборной, но в футболе бывает все. У нас сейчас нет звезд, хотя Лоизос Луизу действительно очень перспективный игрок», — приводит слова Пардо «Чемпионат».

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Соперников рассудит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Матч против Мальты пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Спартака».

Ранее Урко Пардо объяснил, почему считает нападающего «Зенита» Артема Дзюбу великим игроком.

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