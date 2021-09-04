Экс-вратарь сборной Кипра: сборная России стала слабее, чем два года назад

Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо, вспоминая сборную России двухлетней давности, заявил, что нынешняя национальная команда стала слабее.

«Сборная России сейчас стала слабее, чем два года назад. У вас идет смена поколений. Но надеюсь, что скоро вы снова станете сильнее. Однако вы все равно лучше нашей сборной, но в футболе бывает все. У нас сейчас нет звезд, хотя Лоизос Луизу действительно очень перспективный игрок», — приводит слова Пардо «Чемпионат».

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Соперников рассудит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Матч против Мальты пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Спартака».

Ранее Урко Пардо объяснил, почему считает нападающего «Зенита» Артема Дзюбу великим игроком.