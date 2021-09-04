Игрока «Ювентуса» оштрафовали на €40 тыс из-за нелегальных работников на его пляже

Полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески был оштрафован из-за того, что на его собственном пляже на курорте Марина-ди-Каррара были обнаружены 11 нелегальных работников. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, футболист был оштрафован на €40 тыс. Сейчас деятельность пляжа приостановлена, он закрыт.

Всего на территории пляжа работали 16 человек, и лишь у пяти из них были все необходимые документы. Также известно, что 11 нелегалов работали официантами, барменами и мойщиками посуды.

В 2017 году Бернардески подписал контракт с «Ювентусом». Сумма сделки составила €40 млн. В туринском клубе зарплата Федерико составила €4 млн.

Transfermarkt оценивает полузащитника в €15 млн.

Ранее 23-летнему британскому защитнику «Мидлсбро» Марку Бола было предъявлено обвинение в проступке с отягчающими обстоятельствами за пост в социальной сети, который он сделал в 2012 году.