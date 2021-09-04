Экс-игрок «Ахмата»: Кадыров привозил чемодан денег — мотивировал нас

Бывший защитник «Терека» (ныне «Ахмат») Максим Боков в эфире подкаста «Лица попроще» рассказал, что во время выступления за клуб из Грозного глава Чеченской республики Рамзан Кадыров привозил чемодан с деньгами для мотивации футболистов.

«С Кадыровым мы пересекались, он приезжал на тренировки, общался с нами, привозил чемодан денег — мотивировал нас. Говорил, если проиграете — вот это не получите. Он приезжал перед важными играми: перед финалом кубка России с «Крыльями» и потом перед «Лехом», мы их дважды обыграли, и потом перед «Базелем», это уже следующая стадия была», — рассказал Боков.

Боков также известен по игре за «Зенит» и ЦСКА. Всего в высшей лиге чемпионата России защитник сыграл 209 матчей, в которых забил пять мячей.

Ранее главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о приезде главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на тренировку команды.