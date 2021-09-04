«Будет принимать все решения»: в тренерский штаб сборной России по хоккею на ОИ войдет знаменитый тренер

Известный тренер Олег Знарок войдет в тренерский штаб сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

По информации Telegram-канала «Хоккей без зрителей», специалист будет принимать все ключевые решения, однако главным тренером сборной назначен не будет — это место останется закреплено за Валерием Брагиным.

Стоит отметить, что именно Знарок руководил сборной России на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане. Тогда национальная команда выиграла золото, одолев в финальном сражении сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме.

3 сентября стало известно, что Лига, Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Ассоциация игроков достигли соглашение об участии хоккеистов на Олимпийских играх. При этом НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Стоит отметить, что На Олимпиаду в 2018 году Лига отказалась отпускать своих хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.