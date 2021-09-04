В «Барселоне» были рады уходу Гризманна

Некоторые футболисты «Барселоны» оказались рады тому, что французский нападающий Антуан Гризманн покинул команду, сообщает Diario Sport.

Форвард в последний день трансферного окна вернулся в мадридский «Атлетико». По информации источника, некоторые игроки каталонского клуба были рады этому переходу в связи с тем, что не считали французского футболиста частью команды.

«Атлетико» оформил переход нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны» за минуту до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио. Мадридский клуб взял Гризманна в аренду на один сезон с обязательством выкупа. При этом аренда может быть продлена еще на один год.

Сообщалось, что «Атлетико» заплатит 10 млн евро за аренду Гризманна, а выкуп обойдется в 40 млн. Француз перешел из «Атлетико» в «Барселону» 12 июля 2019 года за €120 млн. В составе мадридского клуба Гризманн выигрывал Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/2018), Суперкубок УЕФА (2018), а также был финалистом Лиги чемпионов (2015/2016).