Жена российского хоккеиста рассказала о проблемах с визой США в Румынии

Вероника Волкова, жена русского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» Александра Волкова, рассказала, с какими проблемами ей пришлось столкнуться при оформлении визы в США в Румынии.

В Румынии Волковы проходили собеседование для получения американской визы, причем билеты на самолет у хоккеиста и его жены были куплены заранее. Однако, когда документы были получены, Волкова обнаружила, что в ее визе было сделано две ошибки.

«Визуально я старалась держаться спокойно, но внутри меня была истерика. Мы приняли решение, что Саша летит, а я остаюсь здесь решать эту проблему», — поделилась супруга хоккеиста в своем Telegram-канале.

Волкова рассказала, что посольство США в Румынии достаточно быстро разобралось с этой проблемой — за два дня, однако все это время супруга хоккеиста сильно переживала, но в итоге забрала свой паспорт с исправлениями. Она также посоветовала своим подписчикам быть внимательнее и очень тщательно проверять все документы, чтобы избежать таких проблем.