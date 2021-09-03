Молодежная сборная России разгромно уступила Испании в отборе к Евро-2023

Молодежная сборная России по футболу уступила в стартовом матче отбора к чемпионату Европы 2023 года сверстникам из Испании.

Встреча завершилась со счетом 1:4.

За Россиян точный удар нанес Гамид Агаларов, который вывел свою команду вперед. Уже через три минуты Фер Ниньо счет сравнял. После перерыва точными ударами отметились Йереми Пино, затем Фер Ниньо оформил дубль, а Пино установил окончательный счет на табло.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем матче россияне сыграют против Мальты. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Отборочный матч к Евро-2023

Испания — Россия — 4:1

Голы: 0:1 — Агаларов, 10; 1:1 — Ниньо, 13; 2:1, Пино, 47; 3:1 — Ниньо, 54; 4:1 — Пино, 86.

Ранее нападающий национальной сборной России Арсен Захарян рассказал, что ему угрожали в интернете за то, что он решил не выступать за национальную команду Армении.