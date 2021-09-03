Тренер сборной Кипра — об игре с Россией: мы верим в себя

Никос Костеноглу, главный тренер сборной Кипра по футболу, поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира против России, передает Sportbox.

«Мы уважаем оппонента, но верим в себя. Сейчас не время делать предположения, говорить много слов. Не хотел бы выделять кого-то у россиян. У них сильные и перспективные игроки. Мы считаем, что надо забыть весь негатив, который был в предыдущих играх», — сказал Костеноглу.

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Соперников рассудит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Матч против Мальты пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Спартака».

Напомним, 1 сентября Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), а Кипр уступил Мальте (0:3).

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскрыл подробности своего контракта с национальной командой.