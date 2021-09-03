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Губерниев — о потолке зарплат в РПЛ: шапка должна быть по Сеньке

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о возможном введении потолка зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Я считаю, что потолок зарплат в нашем футболе уже должен был появиться очень давно. Зарплаты запредельно взвинчены. Нужно уезжать играть в Европу и зарабатывать там. Шапка должна быть по Сеньке. А у нас Сенька молодой и симпатичный, но в футбол играет плохо», — сказал Губерниев.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное введение потолка зарплат в РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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