Овечкин похвалил базу «Динамо»: у «Вашингтона» база находится на крыше торгового центра

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, сравнивая инфраструктуру «Динамо» и «Кэпиталз», рассказал, что база клуба из столицы США находится на крыше торгового центра.

«В Америке таких баз как у московского «Динамо» нет. Здесь столько легенд, столько имен. А в США тебя драфтуют, ты приходишь на тренировки, а живешь в гостинице или дома. Тренировочные лагеря – две недели перед сезоном и вперед. У нас же в СССР было принято, что команды жили на сборах, не видели свои семьи.

У «Вашингтона» есть тренировочная база, но мы на ней не живем. Она находится в молле, в торговом центре, прямо на крыше здания. Два катка – один принадлежит только «Вашингтону», а второй отдают детям и фигуристам», — приводит слова Овечкина «Р-Спорт».

Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Пресс-служба американского хоккейного клуба сообщила, что контракт рассчитан на пять лет и сумму $47,5 млн. В год Овечкин будет получать около $9,5 млн.

36-летний Овечкин мог стать самым звездным свободным агентом Национальной хоккейной лиги за много лет, если бы не подписал новый договор с «Вашингтоном» до 28 июля — дня официального открытия рынка в сильнейшей лиге мира.

Ранее Александр Овечкин высказался о системах развития молодых хоккеистов в России и США.