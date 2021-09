Испания впервые с 1993 года проиграла в квалификации ЧМ

Сборная Испании, потерпев поражение от Швеции (1:2), прервала свою рекордную серию из 66 матчей без поражений в отборочных турнирах ЧМ: 52 победы и 14 ничьих. Об этом сообщает Opta.

До этого Испания в последний раз проигрывала в квалификации ЧМ в 1993 году сборной Дании (0:1).

Напомним, на пятой минуте испанец Карлос Солер забил первый гол в матче, но через одну минуту Александер Исак восстановил равновесие в счете.

Во втором тайме полузащитник Виктор Классон вывел шведов вперед.

Швеция выиграла все три матча в квалификации и вышла на первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Испания занимает второе место, набрав семь очков в четырех матчах.

Ранее сборная Италии после ничьи в отборочном матче ЧМ-22 с Болгарией (1:1) продлила беспроигрышную серию до 35 матчей, повторив мировой рекорд. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а Бразилия те же 35 матчей – с 1993 по 1996 год.

66 - Spain are unbeaten in their last 66 World Cup qualifiers (W52 D14), since a 1-0 defeat at Copenhagen's Parken against Denmark in March 1993. Confidence. pic.twitter.com/vRIcGXY4kZ