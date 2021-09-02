В КХЛ установлено историческое достижение

Игрок петербургского СКА Матвей Мичков стал первым хоккеистом 2004 года рождения, который вышел на лед в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Клуб с берегов Невы обыграл обыграл в гостях череповецкую «Северсталь» со счетом 3:2.

«Впечатления от матча самые положительные. Очень рад, что получилось дебютировать в первой же игре сезона. Партнеры очень меня поддерживали. Спасибо руководству за доверие, за то, что меня сегодня включили в состав. Не получилось использовать выход один в ноль, но самое главное — что мы смогли выиграть», — передает слова Мичкова сайт КХЛ.

Мичков набрал 16 (12 шайб + 4 передачи) очков в семи матчах юниорского чемпионата, по итогам турнира форвард стал лучшим бомбардиром турнира и был признан его самым ценным игроком.

Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года. Бронзовым призером ЮЧМ-2021 стала национальная команда Швеции, со счетом 8:0 разгромившая Финляндию в матче за третье место.

Ранее «Авангард» одержал крупную победу над ЦСКА в матче Кубка Открытия сезона КХЛ.