Ушедший из ЦСКА хорватский футболист оценил игру команды в матче с Россией

Полузащитник сборной Хорватии и лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Никола Влашич подвел результат матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды России.

«Это реалистичный результат. Тяжелая игра без моментов. Соперники постоянно отходили назад, и я думаю, что ничья — это заслуженный итог. Мы должны быть довольным одним очком в матче со сложным соперником», — приводит слова Влашича официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между сборными России и Хорватии, прошедшая 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

В следующем туре Россия на выезде сыграет со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии. Обе игры пройдут сентября.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о подготовке к матчу отборочного этапа чемпионата мира 2022 года с национальной командой России.