Президент РПЛ рассказал, чем его удивила сборная России в матче с Хорватией

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин подвел итоги отборочного матча чемпионата мира — 2022 между сборными России и Хорватии (0:0).

«Меня удивила напористость. Видимо, у Карпина есть что-то особенное с точки зрения мотивации.

Отсутствие Смолова? Я не удивлен. Решение по составу принимает главный тренер. Мы не можем говорить, что правильно, а что нет.

Есть шанс выйти напрямую? Это провокационный вопрос. Мы надеемся. Мы ожидали сложную игру за очки. Так и получилось. Все получилось», — приводит слова Прядкина «СЭ».

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о матче квалификации чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия.