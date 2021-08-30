В «Спартаке» отреагировали на новость об интересе к бывшему тренеру «Ромы»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о том, что красно-белые интересуются бывшим тренером римской «Ромы» Паулой Фонсекой, передает «Спорт-Экспресс».

«Вчера писали о Тедеско, сегодня в Москве якобы видели Черчесова, который на самом деле в отпуске в другой стране, называют еще кучу фамилий. Скажу по всем названным вами специалистам сразу — все это ерунда, у клуба действующий контракт с Виторией. И больше комментировать тут нечего», — сказал Зеленов.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном увольнении Руя Витории с поста тренера красно-белых.