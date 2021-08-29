Булыкин: украинцам теперь надо очень хорошо подумать, прежде чем переходить в РПЛ

Известный в прошлом форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал высказывание исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова о том, что не будет вызывать в национальную команду игроков, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это каждый решает сам, индивидуально. И если в сборной существуют такие критерии, то футболисту надо десять раз подумать, переходить ли в российский клуб. А так, каждый вправе делать свои правила для команды, правила поведения и интервью.

В России играю Ракицкий и Ордец — игроки качественные, но, опять-таки, за все отвечает главный тренер. Он может вызывать, может не вызывать. Может, у него какие-то личные правила, может, правила Футбольной федерации Украины такие. Но если футболист хорошо играет, политика не должна вмешиваться, а игрок должен вызываться. И если бы кто-то играл в России и был на голову сильнее всех остальных украинских игроков, его бы, безусловно, вызвали», — сказал Булыкин в интервью «Газете.Ru».

Булыкин также поставил себя на место украинского и тренера и вспомнил, что в его карьере был период, когда он забивал по 25 голов за сезон, а в сборную все равно не попадал.

«Я бы подумал. Честно говоря, если футболист хорошо играет, не брать его в сборную — ослаблять свою команду. Но если тренер уверен, что это не повлияет на результат, он может придумывать любые отговорки», — считает экс-форвард.

Александра Петракова назначили исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после того, как 1 августа команду покинул Андрей Шевченко. О сроках контракта с 64-летним специалистом, не сообщается. Под руководством Петракова сборная Украины будет готовиться к осенним матчам квалификации к ЧМ-2022.

Ранее В Госдуме заявили, что главный тренер сборной Украины с помощью политических заявлений борется за свой пост.