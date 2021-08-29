В Госдуме уверены, что тренер Украины с помощью политических заявлений борется за свой пост

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал высказывание исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова о том, что не будет вызывать в национальную команду игроков, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Считаю, что это не столько спортивный пост, сколько общественный и политический. Человек, которого на этот пост назначили, должен расставлять приоритеты, в том числе, оценивать риски и понимать, что за каждым его словом скрывается нечто более серьезное, чем просто личные амбиции или хайп. Поэтому то, что сейчас Петраков на фоне нового назначения сказал – он же пока исполняющий обязанности. И, наверное, переживает, что его могут не утвердить на столь ответственный пост. Все прекрасно понимают, что на Украине неплохой футбол. Традиционно, еще с Советского Союза – да и сейчас ребята успешно играют в российских и в зарубежных клубах.

Думаю, Петраков, прежде всего, борется за свое место такими серьезными заявлениями. Человек пытается создать себе некую платформу для определяющего мнения в его пользу в битве с другими претендентами на пост главного тренера. Я считаю, это безответственно. Надо же думать о своих гражданах. Какая связь у игроков, которые играют в России, и российских игроков, играющих вместе с ними, с политикой? Есть в Европе клубы, где играют вместе россияне и украинцы, и не только в футбол. Что же, украинцы теперь должны разворачиваться и уходить на другую сторону улицы, если встречаются с россиянами? Глупость полная, абсурд. При принятии решения руководители Федерации футбола Украины должны внимательно отнестись к подбору кандидатуры, потому что надо политикой заниматься, а не футболом.

Никакого отношения украинские ребята, которые сейчас играют в российских клубах, к спорным вопросам между нашими странами не имеют. Они занимаются спортом – пусть занимаются спортом. Если Украина не может их трудоустроить, это другой вопрос. Тогда они должны предложить альтернативу: если вы не хотите, чтобы ребята играли в России, предложите им зарплаты, бонусы. И тогда не будет никаких проблем. Ребята с огромным удовольствием будут играть у себя дома – любой спортсмен предпочитает выступать у себя в стране», — сказал Свищев в интервью «Газете.Ru».

1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины ответил на вопрос о вызове игроков из чемпионата России.