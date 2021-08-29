Россиянин сдвинул с места корабль весом более двух тысяч тонн

Россиянин Денис Вовк сдвинул с места корабль весом более двух тысяч тонн. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Петербургский спортсмен-экстремал, который сам весит менее 90 килограммов, смог протащить вперед на два метра гвардейский корвет «Сообразительный» весом 2250 тонн. Отмечается, что обычно подобные попытки предпринимают атлеты весом более 150 килограммов. Вовк признался, что теперь думает о том, чтобы сдвинуть поезд.

Денис Вовк - один из сильнейших людей России в дисциплине «Силовой экстрим» в категории до 90 кг, спортивный видеоблогер, обладатель трех мировых рекордов, занесенных в Книгу Рекордов Гинесса, победитель соревнований по силовому экстриму, кросслифтингу, участник крупных международных спортивных проектов.

Ранее сообщалось, что Денис Вовк, который попал в Книгу рекордов Гиннесса за то, что на канате протащил 40-тонный авиалайнер Airbus A319 на 4,3 метра, принял участие в акции московского ЦСКА, организованной для детей.