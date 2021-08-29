Футболист «Зенита» назвал цель команды в Лиге чемионов

Футболист петербургского «Зенита» Далер Кузяев назвал цель команды в Лиге чемпионов сезона-2021/22, передает РИА «Новости».

«Если не верить в успех, то зачем тогда участвовать в таком турнире? Мы ставим перед собой цель постараться выйти, понимаем, что это будет сложно, так явные фавориты – «Ювентус» и «Челси», но, считаю, шанс у нас есть», — сказал Кузяев.

Клуб с берегов Невы сыграет в группе Н с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и «Мальме». Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут 14–15 сентября.

Ранее сообщалось, что встречу первого тура между лондонским «Челси» и петербургским «Зенитом», которая должна пройти в столице Англии, могут перенести на нейтральное поле

Это связано с серьезными ограничениями на въезд в Великобританию из-за пандемии коронавируса.

Возможный перенос игры прокомментировали в пресс-службе сине-бело-голубых.

«Действительно существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведение гостевого матча с «Челси», конечно, и клубы, и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение», — сказали в пресс-службе команды.