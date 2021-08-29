Футболист «Валенсии» Черышев приехал в расположение сборной России

Футболист испанской «Валенсии» Денис Черышев приехал в расположение сборной России, передает Twitter национальной команды.

Сборная России проведет в сентябре отборочные матчи к чемпионату мира по футболу 2022 года против Хорватии, Кипра и Мальты.

В текущем сезоне чемпионата Испании Черышев провел три матча, не отметившись результативными действиями.

23 июля Валерий Карпин был назначен на пост тренера сборной России. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, что игрокам национальной команды употреблять сахар.

«Почему я запретил сахар в сборной? Потому что они профессиональные футболисты. Раньше они его употребляли? До этого они, может, и водку пили. Я здесь при чем? Это значит – хорошо? Сахар ничего хорошего футболистам не дает», — сказал Карпин.